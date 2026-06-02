アジア株二転三転するトランプに不信感韓国の時価総額が5兆ドル到達 東京時間11:04現在 香港ハンセン指数 25560.91（+162.73+0.64%） 中国上海総合指数 4049.41（-8.33-0.21%） 台湾加権指数 45442.61（+104.70+0.23%） 韓国総合株価指数 8545.03（-243.35-2.77%） 豪ＡＳＸ２００指数 8654.20（-75.21-0.86%） アジア株はまちまち。 トランプ米大統領は態度を二転三転しており