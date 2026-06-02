秋田朝日放送 秋田市河辺和田の畑で遺体が見つかり、近くでクマが駆除されました。７０代女性の安否がわからなくなっていて、警察は女性がクマに襲われたとみて調べています。 警察によりますと、午前９時４０分ごろ、秋田市河辺和田字岡村の畑でクマ１頭が駆除され、遺体が見つかりました。遺体は損傷が激しく、そばには草を刈ったあとがあり草刈り用の鎌が落ちていました。 畑近くの家に住む７０代女性の安否がわから