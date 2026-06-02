株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が1日、自身のXを更新し、優待券を使って購入した商品を紹介した。また、レシートもアップすると、ネット上では累計ｄポイントが注目されている。【画像】気になる！桐谷さんの桁違いのｄポイント残高連日持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は「新しくできたお店パークシティには、しゃぶ葉(すかいらーくの優待)や家電量販店のノジマ