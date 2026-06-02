中東情勢の長期化を受け1ドル＝159円台後半まで円安が進むなか、片山財務大臣は「必要に応じていつでも適切に対応する」と述べ、改めて市場をけん制しました。アメリカとイランの今後の協議が不透明ななか、原油価格の高止まりが続いてることなどから外国為替市場では1ドル＝159円台後半まで円安が進んでいます。片山さつき財務大臣「石油その他、現物市場も非常に大きく動いているというか、ボラティリティが高い状態のままではな