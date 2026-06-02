歌手の木村カエラ（41）が1日、自身のインスタグラムを更新。ヘアカラーの色を変えたことを報告し、“雰囲気ガラリ”なイメチェンショットを公開した。【ビフォー写真】緑ヘアになる前は…“あずき色”ディープレッドカラー髪だった木村カエラ「Deep green new」「#hairstyles #haircolor」とつづり、ショートヘアを深緑カラーに染めたバストアップショットを掲載。直近までは「あずき色」と称した、ディープレッドカラーだ