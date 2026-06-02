気象台は、2日午前11時33分に、レベル３土砂災害警報を西都市、高鍋町、新富町、木城町、川南町などに発表しました。南部平野部、北部平野部、北部山沿いでは、土砂災害に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■宮崎市●レベル３土砂災害警報■都城市●レベル２土砂災害注意報■延岡市●レベル３土砂災害警報■日南市●レベル３土砂災害警報■小林市●レベル２土砂災害注意報■日向市●レベル２土砂災害注意報■串間市●