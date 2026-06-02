タレントの若槻千夏が、2日までに自身のインスタグラムを更新。42歳の誕生日を祝ってもらった“誕生日ウィーク”の様子を公開し、「誰も信じないけどママ友」と明かした意外な人物との2ショットが話題を呼んでいる。【写真】「誰も信じないけど…」若槻千夏＆『半沢直樹』出演の“ママ友”との2ショット若槻は「最高な誕生日週でした」とつづり、誕生日ケーキを前に笑顔を見せる写真や、豪華なバースデーケーキ、プレゼントの