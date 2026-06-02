気象台は、2日午前11時33分に、レベル３大雨警報を宮崎市、都城市、延岡市、小林市、日向市などに発表しました。宮崎県では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■宮崎市●レベル３大雨警報【発表】■都城市●レベル３大雨警報【発表】■延岡市●レベル３大雨警報【発表】■日南市●レベル３大雨警報■小林市●レベル３大雨警報【発表】■日向市●レベル３大雨警報【発表】■串間市●レベル３