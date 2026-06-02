セブン‐イレブン・ジャパンは、人気の「チョコミント」をアイスクリームで楽しめる「セブンプレミアム ワッフルコーン チョコミント」を、全国のセブン‐イレブン店舗にて9日より順次、数量限定で発売する。【写真】食べ応えアップ！「セブンプレミアム ワッフルコーン チョコミント」説明ミントのさわやかさに加え、アイスミルクグレードならではのコク深さを感じられるミントアイスに、新たに「粒チョコ」を使用。チョコソ