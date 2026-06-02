アメリカのAI新興企業・アンソロピックは1日、新規株式公開の申請を行ったと発表しました。アメリカメディアは、早ければ今年秋にも上場する見通しだと伝えています。アンソロピックは1日、アメリカの証券取引委員会に対し、新規株式公開を申請したと発表しました。株式の売り出し価格や数は現時点で決まっていないとしていますが、アンソロピックは先月、企業価値が9650億ドル、日本円でおよそ154兆円に達したとしています。アメ