先月の米中首脳会談での合意を受け、中国海軍はハワイでアメリカ軍と海上安全保障に関する作業部会を開いたことを明らかにしました。中国海軍によりますと米中両軍は先月28日から29日かけて、ハワイで海上安全保障に関する作業部会を開き、両軍の海上安全保障の情勢について意見交換を行いました。作業部会は先月、北京で開かれた米中首脳会談で、「戦略的で安定した関係」の構築に合意したことに基づいて行われたものです。この中