6月２日（火）の「相席食堂」がお届けするのは、芸能界で活躍する双子たちが相席旅に出る「仲良し双子相席」！ ©ABCテレビ 千葉県君津市にやって来た双子の旅の始まりは、厄除けで有名な鹿野山神野寺。ご祈祷中の双子芸人は、昨年いろいろあったダイタクだった。大と拓の顔が映った途端、「双子ちゃうやん」「顔、変わってもーてるやん」と、深みを増した兄・大に千鳥も仰天！ ©ABCテレビ オープニ