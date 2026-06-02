5人組グループ・嵐が、5月31日をもって活動を終了した。オリコンの主な記録をまとめた。なお記録は、ラストライブの翌日、6月1日付時点となる。【写真】東京Dのステージでグラスを掲げるショットなどを公開した松本潤■最新の記録・最新曲「Five」が2週連続「オリコン週間デジタルランキング」2冠（2026年3月16日付、3月23日付）。3月16日付は、週間ストリーミングランキングで自己最高週間再生数となる1310.4万回（1310万4360回