お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が1日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。先輩芸人との関係を語った。この日は「ナニワの先輩集団襲来SP」。大悟が大阪時代に世話になったという「ハイヒール」モモコ、「千原兄弟」千原せいじ、「シャンプーハット」恋さんが集結した。恋さんは「大悟のせいで払わされている家族の誕生日で行く鉄板屋さんの領収書」として90000円を大悟に提出。かつて大阪で苦