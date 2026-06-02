「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（１日、フェニックス）ドジャースの大谷翔平選手が「１番・ＤＨ」で出場。三回の第２打席で左中間への二塁打を放った。これで５戦連続安打で、１７戦連続出塁となった。初回の第１打席は三ゴロに倒れていたが、三回は先頭打者で打席に立つと、ダイヤモンドバックス先発ロドリゲスのカットボールをとらえて左中間を破った。その後、無死二、三塁の好機からフリーマンの三ゴロの間に先制