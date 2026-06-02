麻疹ウイルスの電子顕微鏡写真（米疾病対策センター提供）国立健康危機管理研究機構は2日、全国の医療機関から報告された今年のはしかの累計患者数（速報値）が511人になったと明らかにした。過去10年で突出して多かった2019年（744人）の同時期に迫るペースで増えている。25年は累計265人（暫定値）で、既に大幅に上回っている。はしかの原因の「麻疹ウイルス」は感染力が非常に強く、厚生労働省は、感染が疑われた場合、まず