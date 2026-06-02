名古屋地裁愛知県弥富市発注工事で、建設業者に設計金額などの秘密情報を漏らしたとして、官製談合防止法違反と公競売入札妨害の罪に問われた前市建設部長立石隆信被告（55）＝起訴休職中、同市＝は2日、名古屋地裁（梅沢利昭裁判官）の初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めた。検察側は懲役2年を求刑。弁護側は執行猶予付きの判決を求め即日結審した。判決は23日。起訴状などによると、市発注の「弥富まちなか交流館