サッカーの国際親善試合は1日、各地で行われ、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の1次リーグF組で日本と対戦するスウェーデンは敵地でノルウェーに1―3で敗れ、チュニジアもアウェーでオーストリアに0―1で負けた。スウェーデンは前半に3失点し、後半にイサク（リバプール）のゴールで1点を返すのみだった。チュニジアは前半に退場者を出した相手に無得点に封じられた。（共同）