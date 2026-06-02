秋田県警などによると、秋田市内の住宅街のやぶの中で2日午前9時40分過ぎ、身元不明の遺体が見つかった。付近に住む70代女性が行方不明で、周辺でクマ1頭が駆除されており、県警はクマに襲われた可能性が高いとみて調べている。