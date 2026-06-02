１日に放送された日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」では、「女性政治家のリアルを語る」として、自民党・野田聖子氏、立憲民主党・辻元清美氏、蓮舫氏、国民民主党の伊藤孝恵氏が出演した。女性議員には国会でも男性議員からヤジが飛ぶといい、蓮舫氏は「最初に国会で質問したとき、少子化対策をやった。０４年。そしたら『女・子どもの問題だろ！』ってヤジ飛ばされた」といい、ファーストサマーウイカは「誰なん