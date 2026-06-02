当然のように、奥さんに両親の介護を任せようとする旦那さんもいるようです。今回は、そんな旦那さんに言い返した奥さんのエピソードをご紹介します。母さんのこと、よろしく頼むな「散々、嫌がらせしてきた義母が病気で倒れたときのこと。夫から『母さんのこと、よろしく頼むな』と声をかけられ、ものすごく腹が立ちました……。私がどれだけひどいことを言われてきたか知っているくせに、介護までしろってこと？『あなたが介護し