現役引退を発表したフィギュアスケート・坂本花織（26歳）。五輪2大会連続のメダル獲得、そして日本女子最多となる4度の世界選手権制覇と、長年にわたりフィギュアスケート界を牽引してきた。しかし、21年に及ぶその競技生活は、葛藤の連続だった。テレビ朝日のスポーツ番組『GET SPORTS』では、引退会見の1週間前におこなわれたトークイベントの模様を紹介。会見では明かされなかった坂本の本音や、激動のスケート人生の裏にあっ