日向坂46の元メンバーで女優の影山優佳さんが日本代表戦の現地観戦を報告し、ファンの反響を呼んでいる。森保ジャパンは5月31日に国立競技場でアイスランドと対戦。2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けた国内ラストマッチを1-0で制した。影山さんはインスタグラム(@kageyamayuka_official)で「本日はなんと…!様々なご縁があり、貴重な機会をいただきまして、現地で観戦することが叶いました!」と伝え、試合の感想