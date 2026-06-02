松屋が大幅反発している。１日の取引終了後に発表した５月度の売上速報で、銀座店と浅草店を合わせた銀座本店の売上高が前年同月比１８．２％増と２ケタ増となったことが好感されている。免税売上高で台湾・タイ・欧米などの幅広い国からの顧客の買い上げが加速。一方の国内顧客についてもラグジュアリーブランドの靴・バッグや化粧品、高価格帯の婦人衣料品などが好調に推移した。 出所：MINKABU PRESS