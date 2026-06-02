「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２日午前１１時現在で、イオンが「売り予想数上昇」で１位となっている。 この日の東京株式市場でイオンは一時前日比３４円５０銭安の１３１８円をつけ、年初来安値を更新した。原材料高やエネルギー価格高騰に伴うコスト上昇が響き、足もと小売り株は全般に冴えない。東証３３業種別の「小売業」指数は年初来で２．８％程度のマイナスとなっている。イ