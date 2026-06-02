・和心は３日ぶり大幅反発、インバウンドＭＤ事業の５月既存店売上高は１５．５％増 ・日理化は一時１１％超の急騰演じる、先端半導体のパッケージ工程で活躍期待 ・ＱＤレーザは急反騰しＳ高、ＴＤＫと事業協力締結し今期最終益予想は黒字転換 ・カナモトは最高値圏舞う、今期利益予想の上方修正を好感 ・伊藤園は５日ぶり急反落し年初来安値更新、緑茶原料の高騰響き今期営業益８％減を計画 ・ハートシ&#