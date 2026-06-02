映画『君のクイズ』と『ミステリー・アリーナ』が相次いで公開された。前者はクイズプレイヤーたちの思考をめぐる物語、後者は犯人を当てる推理クイズ番組を舞台にした物語だ。2026年内にはNetflixで『国民クイズ』がドラマ化されることが発表されている。「クイズ」をテーマにした作品が続いている背景には一体何があるのかを考えてみたい。 参考：鈴木伸之がガンアクションに挑戦『ミステリー