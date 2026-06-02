新日本理化＝大幅高で続伸。機能性樹脂原料や医薬中間体などを手掛ける化学メーカーで、足もとの業績は回復トレンドに向かっている。２７年３月期業績は増収を見込み、営業利益段階で前期比３９％増の８億円を予想。同社の戦略商品に位置付けられる感光性ポリイミド（ＰＳＰＩ）用酸無水物は、先端半導体製造の後工程（パッケージ工程）の配線形成における絶縁材料として高水準の需要があり、ＡＩデータ