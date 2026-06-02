ジュビロ磐田は2日、MFグスタボ・シルバ(28)が5月31日をもって契約満了となったことを発表した。すでにチーム活動から離れているという。ブラジル出身の同選手は昨年7月に加入。今季のJ2・J3百年構想リーグEAST-Bでは18試合5ゴールの活躍を見せ、4月度の月間MVPも受賞していた。クラブ公式サイトを通じ、「本日、深い感謝の気持ちとともに、ジュビロ磐田に別れを告げることになりました。契約更新について話し合いを重ねまし