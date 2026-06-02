開催：2026.6.2 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 9 - 6 [Wソックス] MLBの試合が2日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとWソックスが対戦した。 ツインズの先発投手はジョー・ライアン、対するWソックスの先発投手はデービッド・サンドリンで試合は開始した。 1回裏、5番 トレバー・ラーナック 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒ