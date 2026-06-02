開催：2026.6.2 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 16 - 2 [ジャイアンツ] MLBの試合が2日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとジャイアンツが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はシェーン・デロハン、対するジャイアンツの先発投手はランデン・ループで試合は開始した。 2回表、6番 マット・チャプマン 2球目を