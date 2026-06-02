実年齢より若く見える人の特徴とは？メディカルドック監修医が男女別の特徴などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「実年齢より若く見える人」の特徴はご存知ですか？男女別の特徴や若く見えるの共通点も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：村上 友太（医師）【経歴】 医師、医学博士。 福島県立医科大学医学部卒業。福島県立医科大学脳神経外科学入局。