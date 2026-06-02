開催：2026.6.2 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 1 - 2 [レンジャーズ] MLBの試合が2日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとレンジャーズが対戦した。 カージナルスの先発投手はマイケル・マグリビ、対するレンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロムで試合は開始した。 4回表、5番 エセケル・デュラン 3球目を打ってレフトへのタイムリー