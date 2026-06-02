Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramのストーリーズとXを更新。『ラヴィット！』（TBS系）のオフショットを公開し、そのヘアスタイルやファッションに注目が集まっている。 【写真】佐久間大介『ラヴィット！』オフショット（共演者との2ショット＆ソロショット） ■佐久間大介、ピンクヘア×トラックジャケット×ワイドデニムのラフコーデ披露 Instagramのストーリーズでは、「ラヴィット