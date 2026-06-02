2日前引けの日経平均株価は3日ぶり反落。前日比1100.84円（-1.64％）安の6万5833.49円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は277、値下がりは1259、変わらずは22と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均マイナス寄与度は107.81円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、ＴＤＫ が105.09円、ファストリ が97.35円、信越化 が89円、ファナック が87.66円と並んだ。 プラス寄与度トップはアドテス