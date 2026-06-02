2日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数277、値下がり銘柄数1128と、値下がりが優勢だった。 個別ではインスペックが一時ストップ高と値を飛ばした。弘電社、ｎｍｓホールディングス、サニーサイドアップグループ、鉄人化ホールディングス、ビーブレイクシステムズなど17銘柄は年初来高値を更新。日本パワーファスニング、ソフトテックス、ｕｎｂａｎｋｅｄ、Ｂｉｔ