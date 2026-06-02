2日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比16.7％増の3474億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同7.5％増の2483億円だった。 個別ではＮＥＸＴＦＵＮＤＳＴＩＰＦａｃｔＳｅｔ台湾 、グローバルＸチャイナテック・カバード・コールＥＴＦ 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ