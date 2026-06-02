2日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数126、値下がり銘柄数418と、値下がりが優勢だった。 個別ではＨｅａｒｔｓｅｅｄ、アクセルマーク、ＱＤレーザが一時ストップ高と値を飛ばした。ＨＵＭＡＮＭＡＤＥ、ＨＰＣシステムズ、セレンディップ・ホールディングス、サクシード、キャスターなど6銘柄は年初来高値を更新。プレイド、ＥｄｕＬａｂ、和心、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ、イノ