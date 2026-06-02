2日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ163590-2.1 71060 ２. 日経Ｄインバ 2073937.13001 ３. 野村日経平均 16471 5.5 68900 ４. 野村日半導 1347284.24758