いま気になる話題について、街のみなさんにお話を聞いてきました。（藤井アナウンサー）「さまざまな物価が高騰している中ですが、もう間もなくボーナスが支給されるという方もいらっしゃるでしょう。そこできょうは自分が頑張った時のご褒美を教えていただきます。ちなみに私は、最初の一杯だけはいつもよりちょっとプレミアムなワンランク上のビールを飲むことです」『頑張った自分に！あなたの“ご褒美”は？