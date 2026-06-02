本日6月2日（火）24時29分放送の日本テレビ系音楽番組「夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」（毎週火曜よる24時24分〜24時54分放送）。今夜の放送には山下智久が登場！ハリウッド映画『マン・フロム・トロント』（2022年公開）で念願の海外デビューを果たし、海外ドラマ初主演作となった『神の雫/Drops of God』が国際エミー賞を受賞するなど、今や海外でもその名を刻む山下。人気絶頂の中で日本を飛び出し、なぜ海外に挑戦したのか？