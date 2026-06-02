彼と会話していても、すぐに終わる。彼から返信は来るけれど、どこか淡白。そんな変化にモヤモヤしたことはありませんか？男性は、気持ちに“余裕”がなくなるとあなたへの対応が変わってしまうものです。。返信が“完結型”になる男性から「そうなんだ」「了解」など、会話を広げない返し方が増えるのは、余裕が減っているサインのひとつ。男性は、気持ちや頭の中に余白がないときほど、“必要最低限の返答”になりやすくなります