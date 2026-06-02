気象庁によりますと、四国地方は梅雨入りしたと見られるということです。 四国地方では、前線の影響や湿った空気の影響で曇りや雨となっていて、向こう1週間も、前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなる見込みだということです。このため気象庁は、四国地方は6月2日頃に梅雨入りしたと見られると発表しました。 また、四国地方の平年の梅雨入りは6月5日頃で、昨年の梅雨入り5月17日頃だったということです。