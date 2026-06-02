木原官房長官は、きょう（2日）午前の記者会見で、マレーシアのアンワル首相が6月8日から10日の日程で「実務訪問賓客」として日本を訪問すると発表しました。滞在中、高市総理とアンワル首相の首脳会談も予定されていて、地域情勢のほか、中東情勢を受けたエネルギーの安定供給などについて意見を交わすものと見られます。木原長官は、「マレーシアとの連携は、進化した『自由で開かれたインド太平洋』の実現にとって重要だ」と指