普段はそこまで連絡してこないのに、彼が急に「会いたい」と言ってくる。そんな変化に戸惑ったことはありませんか？男性は、気持ちが不安定になったときほど、“安心できる相手”を求めやすくなります。意味のない連絡が増える「今帰ってる」「今日は疲れた」など、特に用事のない連絡が増えるのは、弱っているサインのひとつ。男性は、不安や疲れを感じているときほど、“誰かとつながっていたい”気持ちが強くなりやすくなります