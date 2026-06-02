ドクター・中松こと、発明家・実業家の中松義郎さん（97）が5月31日、自身のX（旧ツイッター）とインスタグラムを更新。特許庁から特許登録証が届いたことを報告しました。「本日は特許庁から登録証が来たおめでたい日だ」と投稿し、喜びをあらわにしています。【写真を見る】【 ドクター・中松 】97歳でもパワフル「本日は特許庁から登録証が来たおめでたい日だ」栄養満点の食事・充実のアクションに反響投稿によると、この