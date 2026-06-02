石原宏高環境相クマによる人身被害が相次いでいることを受け、石原宏高環境相は2日の閣議後記者会見で、環境省の各地方事務所が主導し、国土交通省や農林水産省などの地方部局と、被害対策を話し合う会議を開くと明らかにした。石原氏は「国の関係機関が一堂に会し、地域課題や対策を協議する初めての取り組みとなる」と述べた。環境省によると、これまで関係省庁による連絡会議は開かれてきたが、地方部局ごとの開催は初めて