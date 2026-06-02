松本洋平文部科学相は2日の閣議後記者会見で、同志社国際高の沖縄県での学習内容が政治的中立に反すると認定したことについて「政治的活動を行う抗議船として使われる船に生徒を乗せる、極めて異例の事態だった」と述べた。