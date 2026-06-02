洗ったばかりのタオルなのに、「なんか臭う…」と感じた経験ありませんか？特に湿気が増える梅雨前後は、“生乾き臭”に悩みやすい季節。ちゃんと洗っているつもりでも、実は“洗い方”や“乾かし方”によって、臭いが残りやすくなっていることがあります。最近は、洗剤を増やして香りでごまかすより、“臭いが残りにくい環境”を整える考え方へシフトする人も増加中。毎日使うタオルだからこそ、今のうちに洗濯習慣を見直しておく