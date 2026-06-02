付き合う前は毎日連絡が来ていたのに、付き合った途端に男性との温度差を感じる。そんな恋愛には共通する流れがあるんです。原因は、“付き合った後の変化”にあります。“付き合った瞬間”に安心しきっている付き合った後、連絡や会話が急に雑になっていませんか？返信が短くなる、感謝を言わなくなるといった小さな変化が積み重なると、男性の“追いかけたい気持ち”は少しずつ下がっていきます。“恋愛中心”になりすぎている付